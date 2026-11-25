11-летняя Кая Евдокия стала единственной наследницей многомиллионного состояния

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Хейден Панеттьери, которая ушла из жизни 16 августа за несколько дней до 37-летия от случайной передозировки, оставила после себя наследство общей стоимостью более 6 миллионов долларов. Единственной наследницей всего состояния звезды признана ее 11-летняя дочь Кайя Евдокия от отношений с украинским боксером Владимиром Кличко. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на новые судебные документы.

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Согласно материалам дела, звезда сериала «Нэшвилл» умерла, не оставив завещания. Общая стоимость ее имущества оценивается в 6 232 119 долларов: из них 5 208 519 долларов составляет личное имущество актрисы, а еще 1 023 600 долларов — недвижимость.

Временным опекуном имущества несовершеннолетней дочери суд назначил 50-летнего Кличко. Еще в сентябре бывший жених Панеттьери подал соответствующее ходатайство, в котором подчеркнул, что Кайя Евдокия имеет полное право на все активы матери, а его назначение необходимо для надлежащего управления и сохранения наследства ребенка. Кроме того, боксер обратился в суд с просьбой назначить распорядительницей наследства Мелиссу Москал Бенчивенгу.

В документах также раскрылись тревожные подробности относительно безопасности имущества покойной актрисы. Кличко заявил, что после смерти Хейден в ее резиденцию в Лос-Анджелесе незаконно проник посторонний человек, из-за чего пришлось сменить замки и нанять охрану. По словам спортсмена, он также получил информацию, что федеральные агенты заходили в дом и изъяли часть вещей, относящихся к наследству. Адвокат Кличко попросил суд разрешить обратиться за помощью к правоохранителям, чтобы вернуть имущество, которое могли незаконно присвоить посторонние лица.

Стоит отметить, что в начале октября 11-летняя Кайя Евдокия вместе с отцом присоединилась к судебному заседанию по видеосвязи.