Співачка зізналася, за чим сумує найбільше за місяць після операції

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Alyona Alyona, которая в конце октября перенесла бариатрическую операцию, в интервью программе «ЖВЛ» рассказала об изменениях в питании. За месяц после уменьшения желудка артистка уже похудела на 14 килограммов — со стартовых 132 до 118 кг.

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По словам исполнительницы, сейчас она фактически заново знакомится с едой, формирует сбалансированную тарелку и строго контролирует размер порций. Если же в рационе появляется хлеб, то исключительно цельнозерновой.

«Постепенно открываю для себя продукты. Потому что что-то заходит, что-то не заходит. Но стараюсь есть все, просто очень правильную и сбалансированную тарелку. Например, бутерброд из трех ингредиентов я есть не буду. Если это хлеб, то только цельнозерновой или вообще без хлеба. Если это крупы, то гречка может быть или чечевица. Только цельнозерновая крупа. Причем я могу положить себе одну столовую ложку, а съесть на самом деле две вилки. И больше я не ем», — поделилась исполнительница.

Также звезда сцены озвучила перечень временно запрещенных продуктов. Среди овощей звезде пока не подходит спаржа, а из фруктов она выбирает только бананы и запеченные яблоки. Но больше всего рэперше не хватает выпечки и соленой рыбы.

«Начнем с теста. Я бы с удовольствием съела хоть кусочек хачапури. Я очень люблю заварное тесто, хлеб заварной. Запах выпечки очень люблю. Но это то, что "отпало", и я без этого живу. А вот хлеб и соленая рыба, вроде тараньки... Я так люблю! Я жду того момента, когда мне можно будет кусочек дунайской селедки. Пока нельзя. Я пока не рискую», — призналась Alyona Alyona.

Помимо изменений в рационе, артистка уже чувствует заметную легкость в теле. Она рассказала, что на днях навещала подругу, которая живет на 11-м этаже, и из-за отключения света поднималась пешком. Если до операции рэперше приходилось делать три остановки для отдыха, то теперь хватило двух — на пятом и восьмом этажах. Вскоре исполнительница также планирует постепенно вернуться к занятиям в спортзале.