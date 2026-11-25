Как подросла 10-летняя Нина

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в инстаграме редким семейным видео со своей младшей дочерью Ниной, которую родила во втором браке с музыкантом Арсеном Мирзояном.

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Звездная мама с 10-летней девочкой отправились на Закарпатье, чтобы сменить обстановку, восстановить силы и наконец выспаться после бессонных ночей в столице. Тоня и Нина любовались горными пейзажами, посещали спа-центр и плавали в бассейне.

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в июне 2017 года, а их общая дочь Нина родилась в январе 2016-го. Девочку назвали в честь ее легендарной бабушки — народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Помимо 10-летней Нины, у певицы также есть старшая дочь Ульяна от предыдущих отношений, а у Арсена Мирзояна есть двое сыновей — Влад и Артем.