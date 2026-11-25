Подробности инцидента в Анмер-Холле

Автор: Коваленко Наталья

Британская полиция задержала двух мужчин по подозрению в незаконном проникновении и попытке кражи со взломом в загородной резиденции принца и принцессы Уэльских Анмер-Холл, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. На момент инцидента принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми в доме не находились.

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ВВС со ссылкой на полицию Норфолка сообщило, что вызов о подозрительной активности на территории поместья поступил в понедельник, 23 ноября, незадолго до 18:00 по местному времени. Для обследования территории правоохранители задействовали служебных собак, беспилотники и полицейский вертолет.

В результате поисковой операции на территории поместья задержали двух мужчин, которые сейчас находятся под стражей. В Кенсингтонском дворце отказались комментировать инцидент, отметив, что не предоставляют информацию по вопросам безопасности. Местные жители признались журналистам, что за 50 лет жизни рядом с поместьем не слышали о подобных случаях, ведь Анмер-Холл расположен в довольно уединенном месте.

Трехэтажный георгианский особняк из красного кирпича на 10 спален покойная королева Елизавета II подарила принцу Уильяму и Кейт Миддлтон после их свадьбы в 2011 году.

Резиденция расположена примерно в трех километрах к востоку от Сандрингемского дворца, одной из частных резиденций короля Карла III. Поскольку основным местом жительства семьи Уэльских является поместье в Виндзоре (графство Беркшир), Анмер-Холл супруги используют преимущественно как загородный дом для отдыха во время каникул и праздников.