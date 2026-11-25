Озджана Дениза, Дениз Чакир и Бурджу Озберк арестовали

Автор: Коваленко Наталья

Звезд «Великолепного века» и «Невесты из Стамбула» задержали по делу о наркотиках и проституции instagram.com/denizcakir, instagram.com/ozcandeniz, instagram.com/burcuozberk

В Стамбуле правоохранители провели масштабную операцию в рамках расследования дел о наркотиках и проституции, в ходе которой задержали еще 20 человек, в том числе известных турецких актеров. Как сообщает издание Yeni Şafak, среди фигурантов дела оказались звезды культовых сериалов Озджан Дениз, Дениз Чакыр и Бурджу Озберк.

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Масштабное расследование ведет Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений Главной прокуратуры Стамбула. Производство касается подозрений в употреблении, хранении, поставке и сбыте наркотических или психотропных веществ, а также в организации проституции.

По данным прокуратуры, основанием для задержаний стали новые доказательства, полученные в ходе анализа изъятых мобильных телефонов и цифровых носителей, а также показания свидетелей и тайных информаторов. Всего ордера на задержание выдали в отношении 35 подозреваемых, из которых на данный момент под стражу взяты 20 человек.

Озджан Дениз — популярный турецкий певец, режиссер и актер, известный по главным ролям в сериалах «Невеста из Стамбула» и «Красные бутоны».

Озджан Дениз в «Невесте из Стамбула» imdb

Дениз Чакыр — турецкая актриса театра и кино, получившая международную известность благодаря ролям в сериалах «Листопад», «Великолепный век» (Шах Султан) и «Мафия не может править миром».

Дениз Чакир в «Великолепном веке» imdb

Бурджу Озберк — известная турецкая актриса, звезда сериалов «Великолепный век» (Хуриджихан Султан), «Любовь напоказ» и «Любовь, разум, месть».