Автор: Сайко Леся

Знаки зодиака, которых ждет много счастливых моментов в ближайшее время

Кажется, что в суете будней удача иногда задерживается в пути, но астрологические ритмы никогда не стоят на месте. Когда планеты выстраиваются в гармоничные аспекты, пространство вокруг словно становится мягче: быстрее решаются бытовые задачи, чаще звучат добрые новости и проще складываются важные встречи.

В ближайшее время сразу несколько знаков зодиака могут рассчитывать на полосу приятных совпадений, душевного подъема и ярких событий.

Лев:

Для Львов открывается период, когда хочется сиять не из чувства долга, а по-настоящему — от внутреннего тепла и уверенности. В ближайшее время возможны приятные сюрпризы в сфере личных отношений и творчества.

В любви и дружбе: больше легкого общения, искренних комплиментов и неожиданных приглашений, которые подарят отличное настроение.

больше легкого общения, искренних комплиментов и неожиданных приглашений, которые подарят отличное настроение. В делах: удачный момент показать результаты своей работы или предложить смелую идею — шансы быть услышанными заметно возрастают.

удачный момент показать результаты своей работы или предложить смелую идею — шансы быть услышанными заметно возрастают. Маленький совет: не отказывайтесь от спонтанных выходов в свет и встреч со старыми знакомыми.

Весы:

Весам свойственно тонко чувствовать атмосферу вокруг, и сейчас пространство словно подстраивается под их запрос на спокойствие и красоту. Счастливые моменты для этого знака будут складываться из изящных совпадений и ощущения, что всё идет своим чередом.

В повседневной жизни: удачные покупки, своевременная помощь со стороны и исчезновение мелких раздражителей, которые раньше отнимали силы.

удачные покупки, своевременная помощь со стороны и исчезновение мелких раздражителей, которые раньше отнимали силы. В отношениях: теплые разговоры по душам, сглаживание старых недомолвок и чувство взаимной поддержки.

теплые разговоры по душам, сглаживание старых недомолвок и чувство взаимной поддержки. Маленький совет: чаще прислушивайтесь к интуиции и позволяйте себе небольшие радости без чувства вины.

Стрелец:

Стрельцы чутко улавливают ветер перемен, и в ближайшее время он принесет немало позитивных импульсов. Это удачное время для новых впечатлений, обучения, поездок или свежих планов на будущее.

В событиях: воодушевляющие сообщения, интересные предложения и ситуации, в которых удача оказывается на вашей стороне.

воодушевляющие сообщения, интересные предложения и ситуации, в которых удача оказывается на вашей стороне. В настроении: прилив оптимизма, желание двигаться вперед и делиться хорошим настроением с окружающими.

прилив оптимизма, желание двигаться вперед и делиться хорошим настроением с окружающими. Маленький совет: оставляйте в графике немного свободного места — самые приятные повороты часто случаются вне плана.

Рыбы:

Для Рыб ближайший период может стать временем мягкого, но очень ощутимого везения. Счастье проявится через чувство внутренней опоры, творческий подъем и теплые знаки внимания от близких людей.