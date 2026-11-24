Автор: Сайко Леся

Готовимся к зимним праздникам заранее: что купить на распродажах уже сейчас, чтобы не бегать в панике в декабре

Ежегодный декабрьский марафон по торговым центрам и судорожное обновление сайтов с доставкой — сценарий, знакомый почти каждому. В последние недели года цены ползут вверх, самые удачные модели раскупают, а курьерские службы работают на пределе возможностей.

Конец ноября — время «Черной пятницы» и Киберпонедельника. Для украинцев это идеальное окно возможностей, чтобы закрыть 80% праздничных вопросов спокойно, с реальными скидками и без предновогодней суеты. Ниже — практичный список того, что стоит положить в корзину уже сейчас, с учетом актуальных реалий и украинского рынка.

Универсальные презенты «на всякий случай»: косметика, свечи и крафтовые наборы

Энергонезависимость и «теплый» уют

В украинских реалиях подготовка к зиме и праздникам неразривно связана с бытовым комфортом и автономностью. На ноябрьских распродажах технику для дома и резервного питания разбирают в первую очередь:

Гирлянды на батарейках и USB (формат «роса»): в декабре цены на них традиционно взлетают в полтора-два раза. Возьмите сразу несколько мотков с теплым светом и запас пальчиковых батареек или аккумуляторов — это и праздничный декор, и безопасное фоновое освещение на случай отключений света.

в декабре цены на них традиционно взлетают в полтора-два раза. Возьмите сразу несколько мотков с теплым светом и запас пальчиковых батареек или аккумуляторов — это и праздничный декор, и безопасное фоновое освещение на случай отключений света. Повербанки, зарядные станции и аккумуляторы: сейчас на них действуют честные сезонные скидки в крупных сетях (Rozetka, Comfy, Алло, Эпицентр). Такой гаджет станет одновременно и страховкой на зиму, и практичным подарком для родителей или друзей.

сейчас на них действуют честные сезонные скидки в крупных сетях (Rozetka, Comfy, Алло, Эпицентр). Такой гаджет станет одновременно и страховкой на зиму, и практичным подарком для родителей или друзей. Теплый домашний текстиль: качественные пледы, термобелье, шерстяные носки и уютные пижамы. В пик холодов и перед праздниками ходовые размеры исчезают первыми.

Практичные подарки для мужчин и обновление гардероба

Вместо банальных сувениров накануне праздников мужчины гораздо больше ценят качественные базовые вещи, которые дарят ежедневный комфорт. Ноябрьские акции — лучший момент обновить гардероб или собрать готовый подарочный бокс:

Качественное мужское белье и домашняя одежда: обратите внимание на украинский бренд MAN's SET, известный своим анатомическим бельем. Сейчас на сайте действует SALE мужских трусов в рамках Black Friday Week (с 23 ноября по 1 декабря): сэкономить можно до 30% на любимые предложения и до 50% на прошлые коллекции. Это отличная возможность выгодно взять как отдельные модели, так и готовые подарочные комплекты белья или базовой одежды к праздникам.

Подарки для детей (до Святого Николая и Нового года)

С переходом на новый календарь День святого Николая отмечается 6 декабря, а значит, времени на поиск подарков остается совсем немного.

Конструкторы, настольные игры и хиты сезона: бренды вроде LEGO или популярные интерактивные игрушки редко дешевеют в декабре. На ноябрьских акциях в «Будинку Іграшок», «Антошке» или на маркетплейсах можно сэкономить до 20–40%.

бренды вроде LEGO или популярные интерактивные игрушки редко дешевеют в декабре. На ноябрьских акциях в «Будинку Іграшок», «Антошке» или на маркетплейсах можно сэкономить до 20–40%. Сладкие боксы и адвент-календари: календари с окошками на декабрь нужны уже к 1-му числу. Кроме того, сейчас в супермаркетах и онлайн-магазинах (например, в «Авроре» или на Rozetka) огромный выбор тематических жестяных коробок и крафтовых наборов, которые позже придется собирать по остаткам.

Универсальные подарки «на всякий случай»

В декабре всегда внезапно вспоминаются коллеги, тренеры, соседи или дальние родственники, к которым вы заглянете в гости. Чтобы не покупать в последний вечер случайные сувениры втридорога, соберите дома небольшую «подарочную коробку» из универсальных вещей:

Парфюмерия и уходовые наборы: на Makeup, Eva или в Brocard в конце ноября самые глубокие скидки на подарочные боксы с кремами для рук, гелями для душа, масками и миниатюрами парфюмов.

на Makeup, Eva или в Brocard в конце ноября самые глубокие скидки на подарочные боксы с кремами для рук, гелями для душа, масками и миниатюрами парфюмов. Ароматические свечи и диффузоры: отличная альтернатива банальным сувенирам. Ищите локальные украинские бренды (например, на платформе «Всі. Свої» или в Instagram) — у них к концу ноября часто бывают приятные акции на зимние коллекции с ароматами хвои, корицы и мандаринов.

отличная альтернатива банальным сувенирам. Ищите локальные украинские бренды (например, на платформе «Всі. Свої» или в Instagram) — у них к концу ноября часто бывают приятные акции на зимние коллекции с ароматами хвои, корицы и мандаринов. Чай, кофе и крафтовые сладости: подарочные наборы спешелти-кофе в дрипах, листовой чай в красивых тубусах, мед-суфле или ремесленный шоколад. Сроки годности позволяют купить их за месяц-полтора без потери свежести.

Новогодний декор и сервировка

Елочные игрушки, рождественские венки, скатерти и праздничная посуда — категория с самой высокой наценкой в середине декабря.

Загляните в JYSK, Эпицентр, АРС или «Аврору» сейчас, пока полки заполнены, а на сезонный ассортимент действуют промо-цены.

Не забудьте про упаковочную бумагу, пакеты, ленты и открытки. Покупать их поштучно в декабре перед кассой — самый невыгодный сценарий, тогда как набор из нескольких рулонов крафтовой или тематической бумаги онлайн обойдется в копейки.

Продукты длительного хранения к праздничному столу

О закупке свежих овощей или мяса говорить рано, но базовую корзину для салатов, закусок и десертов можно закрыть уже сейчас:

Консервация и бакалея: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины, консервированный тунец, икра и качественное оливковое масло.

зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины, консервированный тунец, икра и качественное оливковое масло. Напитки: игристое, крепкий алкоголь или безалкогольные напитки к столу. В ноябре в крупных продуктовых сетях (Сільпо, Novus, Metro, АТБ) проходят масштабные винные фестивали и акции ко дню скидок, где можно сэкономить до 30–50% на хороших позициях.

Три правила умного ноябрьского шопинга