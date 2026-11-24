Мила Нитич снялась в таком откровенном образе, которого сама от себя не ожидала.

Мила Нитич удивила и себя, и поклонников необычным для своего стиля образом. Артистка приняла участие в откровенной фотосессии, которая помогла ей открыть новую грань личности.

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Для съемки 36-летняя певица выбрала кружевной бюстгальтер, расстегнутые джинсы и кожаную куртку, накинутую на плечи. На череде фотографий певица продемонстрировала обнаженный живот и верхнюю часть груди.

Нитич отметила, что раньше даже сама не видела себя такой. Она восприняла этот образ как нечто новое, но написала, что дерзость и сексуальность также являются частью ее натуры.

instagram mila_nitich_

instagram mila_nitich_

instagram mila_nitich_

instagram mila_nitich_

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В то же время артистка отметила, что многих из детства приучали стыдиться собственной сексуальности и не проявлять определенные стороны своей личности из-за общественных норм. По ее мнению, человек может по-настоящему принять себя только тогда, когда не отрицает ни одну часть собственной природы и честно признает свои желания.