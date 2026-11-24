Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Американская телезвезда, светская львица и предпринимательница Пэрис Хилтон вместе с мужем Картером Реумом и их двумя детьми, 3-летним сыном Фениксом и дочерью Лондон, отправилась в большое праздничное путешествие по миру.
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Первой остановкой звездного семейства стал гавайский остров Мауи, откуда знаменитость уже успела поделиться кадрами в инстаграме. Для отдыха на побережье семья выбрала яркие летние образы, а на нескольких фото Пэрис позировала с малышами в нарядах с хищным принтом.
В подписи звездная мама призналась, что, несмотря на огромный опыт поездок, путешествия с дочерью и сыном дарят ей совсем другие эмоции.
«Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, но когда я смотрю на это глазами моих детей, все снова и снова кажется волшебным. Наше семейное праздничное кругосветное путешествие начинается прямо сейчас с Мауи. Угадаете, куда мы отправимся дальше?», — заинтриговала подписчиков Хилтон.
Напомним, что Пэрис и Картер поженились в 2021 году. Их сын Феникс и дочь Лондон появились на свет с помощью суррогатных матерей и имеют разницу в возрасте всего 10 месяцев.
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон показала отдых с мужем и двумя детьми на Мауи instagram.com/parishilton