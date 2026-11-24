Актриса поделилась размышлениями о любви к себе

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса и ведущая Ксения Мишина порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии и поделилась размышлениями о самовосприятии. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала подборку фото в соблазнительном кожаном образе.

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Ксения позировала перед фотографом в укороченной черной куртке с выразительными плечами, широких брюках, черном белье и остроносых туфлях на каблуке. Чтобы добавить снимкам пикантности, Мишина приспустила брюки и засветила трусики.

В подписи к фото знаменитость решила поделиться своим мнением о том, в чем главное отличие между эгоизмом и удовольствием быть собой.

«Абсолютное удовольствие быть собой. Это высшая форма привлекательности или эгоизм? Разница лишь в одном: эгоизм требует, чтобы мир вращался вокруг тебя, а удовольствие быть собой (с собой) освобождает от этой необходимости», — написала Ксения.

Новая фотосессия Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua

Новая фотосессия Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua

Новая фотосессия Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua

Новая фотосессия Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua

Новая фотосессия Ксении Мишиной instagram.com/misha.k.ua