Актер публично обратился к наследнику

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Джон Траволта поделился трогательным семейным снимком со своим младшим сыном Бенджамином. Редкая публикация появилась по случаю дня рождения мальчика — 23 ноября ему исполнилось 16 лет.

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На опубликованной фотографии Траволта нежно обнимает сына, который позирует рядом с отцом перед камерой. Семейное селфи актер дополнил теплым обращением к Бенджамину.

«Бен! Ты — солнечный свет моей жизни!! С днем рождения, мой сын!! Я люблю тебя», — написал Джон.

Джон Траволта c cыном instagram.com/johntravolta

Напомним, Бенджамин — младший ребенок Джона Траволты и его покойной жены, актрисы Келли Престон, которая ушла из жизни в июле 2020 года в возрасте 57 лет от рака молочной железы.

Всего у супругов родилось трое детей. Старший сын Джетт трагически погиб в 2009 году в возрасте 16 лет во время семейного отдыха на Багамах от приступа эпилепсии. А 26-летняя дочь Элла Блю часто сопровождает отца на светских мероприятиях.