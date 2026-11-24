Кэрис украсила новый номер испанского ELLE

Автор: Коваленко Наталья

Дочь голливудских звезд Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, Кэрис Зета-Дуглас, украсила сольную обложку модного глянца. 23-летняя девушка стала главной героиней декабрьского номера ELLE Spain.

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Во время съемки Кэрис позировала в нескольких стильных образах и продемонстрировала поразительное внешнее сходство со своей знаменитой мамой. А на самой обложке Кэрис еще и похвасталась растяжкой.

В интервью изданию девушка откровенно рассказала о взрослении в звездной семье и давлении, с которым сталкиваются дети известных актеров. По словам Кэрис, родители заранее предупредили ее, что в индустрии на нее быстро могут навесить ярлык «непо-ребенка», но научили воспринимать собственный путь как личную ответственность.

«Они научили меня, что построение собственной идентичности зависит от меня и ни от кого другого. Это была моя обязанность, и она до сих пор остается. Со временем я поняла, что есть разные способы справиться с этим давлением», — поделилась Кэрис.

Кэрис Зета-Дуглас в 2025 году окончила Брауновский университет, где изучала киноискусство и международные отношения. После выпуска девушка сосредоточилась на развитии актерской и модельной карьеры и уже успела дебютировать на театральной сцене в нью-йоркской постановке «Чайка».

Напомним, что у Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа есть еще общий сын — 26-летний Дилан.