Нара Баптиста публично обратилась к актеру

Автор: Коваленко Наталья

Молодая возлюбленная Венсана Касселя поздравила его с 60-летием и показала кадры с сыном

Австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста публично поздравила своего возлюбленного, французского актера Венсана Касселя, с юбилеем. 23 ноября звезде кино исполнилось 60 лет.

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По этому случаю 30-летняя избранница именинника поделилась в инстаграм-сториз редкими семейными кадрами. На одном из опубликованных снимков пара позирует вместе с их общим сыном Каэтано, который родился 7 января 2025 года. Также Нара опубликовала видео, где Венсан танцует, держа малыша на руках.

«С днем рождения моего любимого кариоку. Каэтано очень повезло. Пусть твоя жизнь и дальше будет такой прекрасной. Ты заслуживаешь. Люблю тебя. Умеешь жить, долгих лет», — обратилась к актеру Баптиста.

Напомним, что отношения Нары и Венсана начались в 2023 году. Для кинозвезды Каэтано стал четвертым ребенком и первым сыном. Ранее в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи у него родились две дочери — Дева и Леони, а от второй жены, модели Тины Кунаки, — дочь Амазони.

Нара Баптиста поздравила Венсана Касселя с 60-летием instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста поздравила Венсана Касселя с 60-летием instagram.com/narahbaptista