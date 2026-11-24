Звезда подиумов призналась, что влияет на ее самочувствие

Автор: Коваленко Наталья

Американская топ-модель Белла Хадид дала откровенное интервью для декабрьского номера журнала Harper's Bazaar. 30-летняя звезда подиумов снялась полностью обнаженной для обложки и впервые подробно рассказала о своих заболеваниях.

Читай также: Владимир Борисенко назвал сумму, за которую выступает на корпоративах

Модель призналась, что годами живет с несколькими хроническими болезнями, которые глубоко влияют на ее физическое состояние и самочувствие. Белла рассказала, что ей поставили такие диагнозы: синдром постуральной ортостатической тахикардии, предменструальное дисфорическое расстройство, эндометриоз и болезнь Лайма.

По словам Беллы, ее состояние бывает крайне непредсказуемым: периоды хорошего самочувствия внезапно сменяются сильной болью и истощением. Хадид вспомнила, как перед выходом на подиум Victoria's Secret пошла размяться, но вдруг почувствовала резкий дискомфорт в области ключицы и едва не потеряла способность нормально дышать, а уже спустя считанные секунды ей пришлось выходить к зрителям.

Хадид отметила, что учится принимать ограничения собственного тела и не требовать от себя невозможного, ведь окружающие часто не видят внутренней борьбы за внешним блеском.

«Мне нужно осознать, что, возможно, мое тело не справляется со всем, что происходит. Потому что ходить по подиуму я умею. Одна вещь, которую я точно могу, — это пройтись от бедра. Но это огромное давление; у каждого из нас есть свои неуверенности. Иногда тело просто не может соединиться с мозгом. Мозг хочет это сделать, а тело такое: «Нет, сегодня мы этого не потянем». И я такая: «Окей, супер. Тогда давай придумаем другой способ». Но мне кажется, люди не понимают, как сильно я борюсь с усталостью и болью в теле, поэтому я просто делаю все, что в моих силах», — объяснила модель.