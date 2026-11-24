Сколько стоит заказать выступление Борисенко на частном мероприятии

Автор: Коваленко Наталья

Певец Владимир Борисенко, ставший известным после участия в «Фабрике звезд-3», в интервью для проекта «Тур звездами» рассказал, почему ушел с большой сцены и сколько зарабатывает на корпоративах.

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Когда ведущая Наталья Тур поинтересовалась у исполнителя, не жалеет ли он, что вместе с братом Александром не приложил максимум усилий для продолжения певческой карьеры, Владимир опроверг это утверждение. По его словам, после дуэта «Братья Борисенко» они перезапустились с собственным проектом BRO и имели популярные песни, но со временем пришло истощение.

«Почему не приложили? Мы довольно долго были в работе. А мы после братьев Борисенко мы перезапускались, мы делали свой собственный проект BRO. Ну, типа собственный в плане с нуля. У нас были популярные песни. Просто как любая работа, она тебя истощает. Я здесь сделал все и взял оттуда все. То есть сейчас о чем-то жалеть я не могу», — поделился исполнитель.

Борисенко добавил, что не скучает по большой сцене, поскольку сосредоточен на новых направлениях развития.

«Нет, нет. Мы такие люди, которые будут любить то, что у них сейчас есть. Ну типа надо любить то, что у тебя есть на самом деле сегодня. Надо делать для того, чтобы было завтра. Мы поменяли свои истории, мы поменяли свои профессии. Сейчас мы развиваемся в другом плане. Выступаем под заказ. Пожалуйста. Ну типа мы любим радовать людей. И у нас это вроде неплохо получается. Так что строить большую карьеру, становиться большими звездами, как оказалось, это не для нас», — объяснил Владимир.

Отвечая на вопрос о стоимости выступления на корпоративе, Борисенко сначала отметил, что сумму нужно обсуждать. Когда же журналистка уточнила, идет ли речь о двух, пяти или семи тысячах долларов, он сказал: «Ну, боже мой, давайте поставим планку две. Ну от двух типа по штучке. Как-нибудь мы разберемся».