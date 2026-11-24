Певица вышла замуж за Макса Морандо в имении Фрэнка Синатры

Автор: Коваленко Наталья

Майли Сайрус в день своего 34-летия показала новые кадры по свадьбе instagram.com/miley

Американская певица Майли Сайрус, которой 23 ноября исполнилось 34 года, поделилась в инстаграме новой подборкой свадебных фото. В минувшую субботу звезда сцены вышла замуж за 28-летнего барабанщика и музыкального продюсера Макса Морандо в легендарном поместье Фрэнка Синатры Twin Palms в Палм-Спрингс (Калифорния). В праздничном посте в честь своего дня рождения Майли поблагодарила близких за поздравления и особенный уикенд.

«Проснулась в свой 34-й день рождения с невероятным чувством благодарности. Спасибо за все поздравления и каждому, кто сделал эти выходные воспоминанием, которое мы будем беречь всю жизнь и даже дольше», — подписала кадры Сайрус.

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На опубликованных снимках именинница раскрыла новые детали празднования, в частности второй наряд невесты. Для вечеринки после официальной церемонии Майли сменила белое шелковое шифоновое платье от Saint Laurent на блестящее черное мини-платье с открытой спиной и черные колготки.

На кадрах также можно увидеть, как мама артистки Тиш Сайрус ведет ее к алтарю, танцы певицы с мамой и сестрой Ноа, а также трогательный момент объятий и танца Майли с отцом Билли Рэем Сайрусом.

Среди приглашенных были и невеста отца певицы, актриса Элизабет Херли, и ее сын Дэмиан, а в конце карусели Майли добавила милое детское фото, где они с сестрой позируют в свадебных платьях еще совсем маленькими.

Напомним, что Майли Сайрус и Макс Морандо начали встречаться в 2021 году после свидания вслепую, а в конце 2025 года объявили о помолвке. Для певицы этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley

Майли Сайрус показала новые фото со свадьбы instagram.com/miley