Что случилось с блогершей, которая ждет второго сына

Автор: Коваленко Наталья

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина Остапчук, которая сейчас ждет рождения второго сына, напугала подписчиков кадром из больницы. Блогер в инстаграм-сториз рассказала, что провела ночь в отделении неотложной помощи в Канаде.

Читай также: Суд обязал Джессику Альбу выплатить экс-мужу почти 578 тысяч долларов: причина

По словам Екатерины, из-за ухудшения самочувствия они с мужем решили не рисковать и сразу обратились к врачам. На опубликованном снимке видно, что блогер проходила обследование под наблюдением медицинского персонала.

Домой будущая мама вернулась только около 6 утра. К счастью, угрозы не выявили, и сейчас с ней и малышом все в порядке. Екатерина также отметила слаженную работу канадской системы экстренной помощи. Блогер написала, что для беременных там все организовано на высшем уровне, поэтому ждать в очереди ей почти не пришлось.

«Ночь провела в канадской emergency. Беременность омолаживает. Уже все хорошо. Тянуло живот долго и не проходило, в жар бросало. Решили не игнорировать и не ждать, пока пройдет. Домой вернулись в 6 утра. Кстати, при беременности emergency работает отлично. Ничего не ждали. Не игнорируйте нетипичное самочувствие при беременности и не терпите боль. Беременность — состояние непредсказуемое, и иногда упущенное время может стать критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим врачом», — обратилась к будущим мамам Екатерина.

Напомним, что Екатерина и Владимир Остапчуки уже воспитывают общего сына Тимофея, которому в декабре исполнится два года. Второй ребенок пары должен появиться на свет в феврале.

Екатерина Остапчук попала в больницу в Канаде instagram.com/ostapchukkaterynaa