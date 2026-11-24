Актриса должна отдать Кешу Уоррену еще более полумиллиона долларов прибыли из своей компании

Автор: Коваленко Наталья

Голливудскую актрису и бизнесвумен Джессику Альбу обязали перечислить ее бывшему мужу, кинопродюсеру Кэшу Уоррену, 577 481 доллар в рамках финансового урегулирования их развода. Соответствующее постановление Верховный суд округа Лос-Анджелес вынес в пятницу, 20 ноября, спустя несколько месяцев после того, как пара официально расторгла 16-летний брак.

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Издание People сообщает, что, согласно судебным документам, 45-летняя звезда «Фантастической четверки» должна выплатить указанную сумму из фонда участия в прибылях ее компании HonorBar Inc. по состоянию на оценку от 30 июня 2026 года.

Кэш Уоррен может получить всю сумму сразу единовременным платежом или перевести ее на индивидуальный пенсионный счет либо другой соответствующий пенсионный план. Итоговый размер выплаты может незначительно измениться в зависимости от инвестиционной прибыли или убытков за период с 30 июня до момента фактического перевода средств. После этой транзакции у Джессики Альбы больше не будет перед бывшим мужем никаких дополнительных финансовых обязательств по данному корпоративному плану.

Эта выплата стала дополнением к предыдущему соглашению о разделе совместного имущества, по которому Альба уже согласилась выплатить Уоррену 3 миллиона долларов двумя траншами по 1,5 миллиона.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в 2004 году на съемочной площадке, а в 2008-м тайно поженились. В браке родились трое детей: дочери Онор (18 лет) и Хейвен (15 лет) и сын Хейс (8 лет).

О разрыве супругов стало известно в начале 2025 года, а окончательно развод оформили в этом году. Бывшие возлюбленные отказались от взаимных алиментов и договорились о совместной юридической и физической опеке над тремя детьми.

Сейчас Альба состоит в романтических отношениях с актером Дэнни Рамиресом, тогда как Уоррена неоднократно видели в компании 21-летней актрисы Сианны Перейры.