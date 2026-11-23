Недвижимость звезды Людей в черном в клубах дыма представлена на кадрах.

На территории роскошной резиденции голливудского актера Уилла Смита произошел пожар. Возгорание возникло в ночь на 23 ноября в городе Калабасас. Пламя охватило хозяйственное сооружение на территории имения площадью около 61 гектара, однако основному жилому дому огонь не навредил.

Читай также: Блогерша Соловей потеряла дом на Киевщине из-за пожара

Как сообщает Page Six, экстренные службы получили вызов в полночь. Около 00:04 на место прибыли представители офиса шерифа округа Лос-Анджелес. При осмотре территории они обнаружили возгорание сарая, предназначенного для хранения вещей. Вскоре к ликвидации пожара присоединились спасатели.

По данным Daily Mail, борьба с огнем длилась более двух часов. В конце концов, пожарным удалось полностью потушить пламя. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. Также пока нет информации, находились ли Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт-Смит в резиденции во время инцидента.

В сети уже появились фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видны автомобили экстренных служб и густые клубы дыма над территорией имения. Представители актера пока не предоставили журналистам официальных комментариев по поводу ситуации.

Это уже не первый случай пожара в доме знаменитости. В 2021 году возгорание произошло в подвале дома. Тогда супруги находились внутри вместе с семьей, однако никто из них не пострадал. В то же время здание получило повреждения, а одному из пожарных понадобилась медицинская помощь.

Семья Смитов оказалась вблизи масштабных лесных пожаров в Южной Калифорнии в 2018 году. Тогда огонь приблизился к их имению примерно на 13 км. А в январе 2025 года Смитам пришлось эвакуироваться из-за масштабного пожара в районе Пасифик-Палисейдс. Сам актер эту информацию публично не комментировал.

Роскошную резиденцию актера с шестью спальнями и 13 ванными комнатами построили в 2010-м. Уже в следующем году супруги выставили недвижимость на продажу за 42 миллиона долларов, однако впоследствии передумали и оставили имение себе.

Читай также: Неплях с избранником занялась йогой на фоне Киева и объятиями в лифте

В 2023 году Джада Пинкетт-Смит рассказала, что они с Уиллом уже длительное время фактически живут по отдельности. Несмотря на это, официально супруги не развелись и продолжили появляться вместе на публичных мероприятиях.