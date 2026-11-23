Исполнительница поделилась свадебным кадром спустя два месяца после церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Екатерина Гуменюк, строившая музыкальную карьеру под сценическими псевдонимами Ассоль и Swoiia, впервые после свадьбы засветила в соцсети своего избранника.

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32-летняя исполнительница поделилась в инстаграме черно-белым снимком с тайной церемонии венчания. На опубликованной фотографии влюбленные стояли в храме перед алтарем. Ассоль была одета в белое платье с длинными рукавами и длинную фату, а ее возлюбленный позировал рядом в классическом темном костюме.

Екатерина не стала раскрывать новых подробностей свадьбы. Звезда сцены показала второго мужа только со спины, так что фанаты до сих пор не знают его имени и профессии.

Ассоль во второй раз вышла замуж instagram.com/assolmusic

Напомним, что о втором браке Гуменюк сообщила в конце сентября, показав фото рук с обручальными кольцами от ювелирного дома Tiffany & Co.