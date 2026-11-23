Победительница «Холостяка» запостила архивные фото

Автор: Коваленко Наталья

Лозовицкая показала себя в начале модельной карьеры в 14 лет instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая поделилась воспоминаниями о начале своей модельной карьеры. Недавно победительница «Холостяка-12» посетила модельное агентство, с которым сотрудничала в подростковом возрасте, что и вызвало ностальгию.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз Екатерина запостила коллаж из архивных фото, где показала, как выглядела в 14-15 лет. Звезда разместила два портретных фото, снимок с подиума в темно-синем деловом костюме с юбкой, а также кадр в черном купальнике на лестнице.

«Сегодня заглянула в агентство, где начинала свой путь модели. Вот такой я была в 14-15», — подписала Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая показала себя в начале модельной карьеры в 14 лет instagram.com/kateryna_lozovytska