Лозовицкая показала себя в начале модельной карьеры в 14 лет
Победительница «Холостяка» запостила архивные фото
Лозовицкая показала себя в начале модельной карьеры в 14 лет instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая поделилась воспоминаниями о начале своей модельной карьеры. Недавно победительница «Холостяка-12» посетила модельное агентство, с которым сотрудничала в подростковом возрасте, что и вызвало ностальгию.
Читай также: Дженнифер Лоуренс рассекретила актера, с которым у нее был худший поцелуйНа своей странице в инстаграме в разделе сториз Екатерина запостила коллаж из архивных фото, где показала, как выглядела в 14-15 лет. Звезда разместила два портретных фото, снимок с подиума в темно-синем деловом костюме с юбкой, а также кадр в черном купальнике на лестнице.
«Сегодня заглянула в агентство, где начинала свой путь модели. Вот такой я была в 14-15», — подписала Лозовицкая.
Екатерина Лозовицкая показала себя в начале модельной карьеры в 14 лет instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая instagram.com/kateryna_lozovytska