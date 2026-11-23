Актриса составила рейтинг экранных поцелуев

Автор: Коваленко Наталья

Дженнифер Лоуренс рассекретила актера, с которым у нее был худший поцелуй

Американская актриса Дженнифер Лоуренс оценила пять своих самых известных экранных поцелуев — от лучшего к худшему. Ведущий Энди Коэн во время игры Plead the Fifth в шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном предложил 36-летней звезде оценить поцелуи с пятью известными партнерами: Джошем Хатчерсоном («Голодные игры»), Лиамом Хемсвортом («Голодные игры»), Брэдли Купером («Мой парень — псих», «Серена»), Тимоти Шаламе («Не смотрите наверх») и Крисом Праттом («Пассажиры»).

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Сначала Лоуренс сказала, что все они были замечательными, но вскоре четко расставила имена от лучшего к худшему. Лоуренс поставила на первое место Джоша Хатчерсона, а на последнее — Криса Пратта. Лиам Хемсворт, Брэдли Купер и Тимоти Шаламе заняли места со второго по четвертое соответственно.

Хотя сама Лоуренс не стала называть причину выбора в эфире, ранее она откровенно рассказывала о напряжении во время съемок интимных сцен с Крисом Праттом в фильме «Пассажиры». Тогда актриса признавалась, что чувствовала себя неловко из-за съемок откровенных сцен с женатым коллегой.