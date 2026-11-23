Известен пол ребенка

Автор: Коваленко Наталья

63-летний Квентин Тарантино в третий раз стал отцом

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино стал многодетным отцом. Как сообщило издание People, у 63-летнего кинодеятеля и его 43-летней жены Даниэллы Пик Тарантино родился мальчик. Представитель режиссера подтвердил радостную новость и отметил, что супруги безгранично счастливы пополнению в семье.

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Новорожденный сын стал третьим общим ребенком для режиссера и израильской певицы и модели Даниэллы Пик. Пара уже воспитывает двоих старших детей — 6-летнего сына Лео и 4-летнюю дочь Адриану.

Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году в Израиле во время промотура одного из фильмов Тарантино. Пара рассталась после нескольких лет романа, однако воссоединилась в 2016 году. Летом 2017-го Тарантино и Пик объявили о помолвке, а уже в ноябре 2018-го сыграли камерную свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе.