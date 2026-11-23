Что не так со свежим снимком актера

Автор: Коваленко Наталья

Младшая дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Таллула Уиллис, удалила из своего инстаграма недавний снимок с 71-летним отцом, который борется с лобно-височной деменцией, и извинилась за его публикацию.

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В субботу, 21 ноября, Таллула опубликовала семейный кадр, сделанный во время ее визита к знаменитому папе. На нем она в красном свитере и солнцезащитных очках держит за руку и обнимает Брюса, который позировал в сером кардигане на качелях.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой instagram.com/buuski

На следующее утро Таллула убрала фото со страницы и опубликовала в сториз архивный кадр с отцом, объяснив свой поступок. Девушка призналась, что поделилась снимком на эмоциях, однако позже пришла к выводу, что этот момент был слишком личным для соцсетей.

«Привет, вчера я опубликовала фото моего папы, потому что у нас была ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ встреча. Я попросила кого-то сделать очень милый снимок нашего совместного момента, когда мы смотрели видео с пением Фрэнки Валли. Я была настолько тронута теплотой этого мгновения, что не подумала наперед — возможно, это фото было слишком интимным, чтобы показывать его. Я признаю это и обещаю стать лучше. Я знаю, что вы все его любите. Я люблю его. Моя семья любит его. И он всегда остается тем самым абсолютным героем, каким мы его знаем», — написала Таллула.

Дочь Уиллиса удалила фото с ним и назвала причину instagram.com/buuski

Напомним, что в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры из-за афазии — расстройства, влияющего на речь. Почти год спустя, в феврале 2023-го, близкие сообщили об уточненном диагнозе — лобно-височной деменции (ЛВД), прогрессирующем неврологическом заболевании, которое сказывается на речи, поведении и двигательной активности.