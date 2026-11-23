Церемония состоялась в Палм-Спрингс

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская певица и актриса Майли Сайрус вышла замуж за барабанщика группы Liily Макса Морандо. По информации издания People, 33-летняя звезда сцены и ее 28-летний возлюбленный обменялись свадебными клятвами в субботу, 21 ноября, в калифорнийском Палм-Спрингс.

Читай также: Alyona Alyona раскрыла, сколько килограмм сбросила за месяц после уменьшения желудка

Церемония состоялась прямо у бассейна, где влюбленные стояли под аркой, украшенной белыми цветами. Для особенного дня пара выбрала наряды от французского дома моды Saint Laurent. Майли была в шелковом платье с длинными рукавами, а Макс надел смокинг.

Среди гостей были замечены ближайшие родственники певицы: ее мама Тиш Сайрус с мужем Домиником Перселлом, сестра Ноа Сайрус, а также отец Билли Рэй Сайрус вместе со своей возлюбленной, британской актрисой Элизабет Херли, и ее сыном Дэмианом.

Накануне церемонии, в пятницу, 20 ноября, жених и невеста также устроили предсвадебный ужин для близких, меню которого украшали инициалы «M+M».

На следующий день после церемонии Сайрус опубликовала в инстаграме серию официальных свадебных снимков с лаконичной подписью: «M + M. 11.21.26» и эмодзи в виде сердца.

Роман Сайрус и Морандо начался в конце 2021 года после «свидания вслепую», которое устроили для певицы ее друзья. А о помолвке пары стало известно в декабре 2025 года.

Напомним, что для Майли это уже второй брак. В 2018–2019 годах певица была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.