Певица озвучила свой новый вес

Автор: Коваленко Наталья

Alyona Alyona раскрыла, сколько килограмм сбросила за месяц после уменьшения желудка instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская певица Alyona Alyona поделилась новыми подробностями своего похудения спустя месяц после бариатрической операции.

Читай также: «Мамина корзиночка»: MamaRika раскрыла, почему на самом деле ее бросил Стас Шуринс

В сториз на своей странице в инстаграме участница Евровидения-2024 обнародовала фото, где засветила новую цифру на весах. Звезда сцены рассекретила, что теперь ее вес составляет 118 килограммов.

«1 месяц после операции. Интересно за собой наблюдать. Честно», — прокомментировала снимок Alyona Alyona.

Ранее артистка рассказывала, что до хирургического вмешательства по уменьшению желудка весила 132 килограмма. Таким образом, с момента дооперационной отметки певице удалось похудеть уже на 14 килограммов.