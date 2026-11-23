Благоприятные даты для бьюти-процедур в декабре 2026

Автор: Мельник Анна

Предновогодний декабрь — идеальное время, чтобы уделить внимание себе, освежить кожу и подготовиться к праздникам во всеоружии. Чтобы бьюти-ритуалы принесли максимальную пользу и заметный эффект, при планировании визита к косметологу или в спа-салон стоит свериться с лунным календарем.

Лунный календарь красоты и ухода на декабрь 2026 года