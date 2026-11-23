Лунный календарь красоты на декабрь 2026: лучшие дни для визита к косметологу и ухода за телом
Благоприятные даты для бьюти-процедур в декабре 2026
Фото: magnific.com
Предновогодний декабрь — идеальное время, чтобы уделить внимание себе, освежить кожу и подготовиться к праздникам во всеоружии. Чтобы бьюти-ритуалы принесли максимальную пользу и заметный эффект, при планировании визита к косметологу или в спа-салон стоит свериться с лунным календарем.
Лунный календарь красоты и ухода на декабрь 2026 года
- Самые благоприятные дни для косметических процедур: 6, 10, 12, 25, 28, 29 декабря. Идеальное время для чисток, пилингов, глубокого увлажнения, массажа лица и омолаживающих ритуалов — эффект превзойдет все ожидания.
- Хорошие даты для ухода за телом: 1, 2, 5, 7, 11, 15, 20, 21, 26, 27 декабря. Отлично подходят для обертываний, скрабирования, спа-программ, депиляции и питания кожи.
- Дни для укрепления и тонизирования организма: 3, 4, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 31 декабря. Посвятите эти даты контрастному душу, бане, сауне, лимфодренажу и легким восстанавливающим практикам.
- Не самые удачные числа: 24 декабря. Отложите агрессивные процедуры, инъекции и эксперименты с новой косметикой — кожа может отреагировать повышенной чувствительностью.
- Самые неблагоприятные дни: 9 декабря. Постарайтесь полностью отказаться от любых активных вмешательств и дайте своему телу полноценный покой и отдых.