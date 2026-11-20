Певица рассекретила новые подробности романа

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица MamaRika вспомнила роман с певцом Стасом Шуринсом, который зародился на проекте «Фабрика звезд-3» в 2009 году. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай артистка призналась, что на самом деле их отношения начались по сценарию продюсеров.

Читай также: Мартыновская похвасталась стальным прессом на фоне осеннего Парижа

По словам MamaRika, создатели шоу решили подогреть интерес зрителей романтической линией и предложили им поцеловаться на камеру. Певица призналась, что после этого постановочного момента между ней и Стасом действительно вспыхнула искра, но влюбленность, по ее мнению, была лишь с ее стороны.

«Нас посадили в кадр, поставили камеры и вышли из комнаты — типа "вы можете поцеловаться". Ну, все помнят этот страстный поцелуй. Это было хорошо. Сначала это было на камеру, а потом оно пошло само. Я влюбилась. Я не знаю, он в меня — скорее всего, нет», — поделилась певица.

Отношения пары длились меньше года и окончательно закончились весной 2010-го во время «Фабрики. Суперфинал». MamaRika призналась, что одной из главных причин разрыва стало вмешательство матери Стаса Шуринса.

«Он меня бросил, скотина. Он мамина корзиночка, мамина черешня. На "Фабрике. Суперфинал" мы разошлись, потому что он поехал домой — нас распустили на выходные — и мы вернулись, и мамочка сказала, что я плохая девочка. И я его повезла по монастырям — повела его в Печерскую лавру, думаю, может, отмолить, и все будет хорошо. Нет, не пошло. Он решил, что все, и он меня бросил, я страдала. Да, я его любила. На самом деле он очень светлая душа, просто он очень ведомый. Вот что ему сказали, туда ему и ветер дует», — рассказала звезда.

Сейчас MamaRika в браке с юмористом Сергеем Середой, вместе с которым воспитывает сына Давида.