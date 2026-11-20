Звезда «МастерШефа» продемонстрировала подтянутую фигуру

Автор: Коваленко Наталья

Кулинарный блогер Ольга Мартыновская поделилась в инстаграме новым фото из поездки во Францию. Победительница и судья проекта «МастерШеф» сделала кадр во время прогулки по улицам Парижа.

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На снимке Мартыновская позировала в черных джинсах, коротком черном топе и расстегнутой темной куртке и демонстрировала на камеру подтянутый пресс. На заднем плане зонтики и мольберты с картинами, на которых изображены городские пейзажи.

«Рекламирую Париж, пресс и джинсы», — подписала фото Ольга.