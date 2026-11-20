Певица станет женой музыканта Макса Морандо уже в эти выходные

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица Майли Сайрус готовится снова пойти под венец. Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники из близкого окружения звезды, уже в эти выходные она выйдет замуж за своего жениха, музыканта Макса Морандо.

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По данным инсайдеров, тайная свадебная церемония запланирована в Южной Калифорнии. Все подробности торжества влюбленные держат в строжайшем секрете, однако подготовка к празднованию уже на финишной прямой.

Интересно, что еще в прошлом месяце Майли намекала на предстоящую свадьбу во время выступления в лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl. Тогда артистка позвала Макса на сцену, чтобы вместе исполнить композицию Let's Get Married («Давай поженимся»).

Пара обручилась еще в прошлом году. Позже сама Сайрус признавалась, что предложение возлюбленного стало для нее полной неожиданностью.

Для 33-летней певицы этот брак станет вторым. Ранее Майли была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом, однако их союз распался менее чем через год.