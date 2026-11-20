Украинка выйдет в образе Золотой пекторали

Автор: Коваленко Наталья

Представительница Украины на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2026» Анна Никонова выйдет на сцену в уникальном национальном костюме «Золотая пектораль». Для модели этот образ стал не просто конкурсным нарядом, а воплощением глубокой семейной истории и детской мечты, связанной с украинским культурным наследием.

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На официальной странице «Мисс Украина Вселенная» рассказали, что бабушка Анны, Елена Волковинская, всю жизнь посвятила сохранению национальных сокровищ. Женщина работала старшим научным сотрудником фонда в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранится знаменитая скифская пектораль, найденная в 1971 году в кургане Толстая Могила.

В детстве Анна часто приходила в музей вместе с братьями и сестрами и искренне мечтала хотя бы раз примерить этот легендарный артефакт. Теперь, во времена, когда война угрожает украинскому историческому наследию, Никонова воплотила свою мечту в символическом образе.

Над созданием костюма работал дизайнер Василий Католик вместе с командой katolic.atelier, которая объединила около десяти мастеров. Главным акцентом образа стала переосмысленная скифская пектораль в виде символической карты Украины. Морские мотивы олицетворяют украинский Юг и Крым. Пшеница, кони и цветы символизируют плодородие и жизненную силу украинской земли. Дерева и фигурки животных воссоздают природу украинского Севера.

https://www.instagram.com/p/Df9kgJ1kSd9/?img_index=1

Тысячи деталей ручной работы, металлические элементы, янтарь и жемчуг сверкают на черном бархате. Наряд дополняют янтарная тиара и черная шифоновая фата с золотистой отделкой, а стреляные гильзы на рукавах напоминают миру о современной борьбе Украины за свободу.

«Это история о связи поколений, силе семейной памяти и красоте украинской культуры. Сегодня, когда война угрожает историческому наследию Украины, костюм становится символом его сохранения и признательности всем, кто помогает его защищать. Когда-то бабушка Анны берегла золотую пектораль как национальное сокровище. Сегодня ее внучка несет этот образ в мир как символ достоинства, памяти и несокрушимости Украины», — говорится в публикации.

Увидеть дефиле Анны Никоновой в наряде «Золотая пектораль» во время шоу национальных костюмів «Мисс Вселенная-2026» можно будет в ночь с 21 на 22 ноября в 01:00 по киевскому времени.