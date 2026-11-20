Певец празднует день рождения 20 ноября

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская забавно поздравила своего кума и коллегу по сцене Михаила Хому (Дзидзьо) с днем рождения. На своей странице в инстаграме артистка опубликовала серию архивных фото с именинником.

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Среди опубликованных снимков можно увидеть как совсем юных артистов на фото из прошлого, так и их совместные выступления на сцене, фотосессии для глянца, а также кадры в масках во время карантина, на радиоэфире и на отдыхе на яхте в позе из «Титаника».

В своем обращении исполнительница призналась, что уже полжизни восхищается Дзидзьо, а также шутливо описала свои планы на его столетний юбилей.

«Женщин может быть миллион. А кума одна. Полжизни любуюсь тобой и горжусь. Хочу гулять на твоем 100-летнем юбилее и говорить в микрофон, что ты сексапильное старое пердло. Дзидзьо, хэппи бездей, ай лав ю», — написала Цибульская.

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

Дзидзьо и Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya