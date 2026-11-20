Ведущая эмоционально рассказала о пережитом на Воздвиженке

Автор: Коваленко Наталья

«Теперь знаю, что такое оглохнуть от взрыва»: Осадчая оказалась в эпицентре прилета в Киеве instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая оказалась неподалеку от места вражеского удара во время очередной атаки на Киев. В своем инстаграме в разделе сториз звезда вышла на связь с подписчиками и рассказала о пережитом.

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По словам Осадчей, во время обстрела Подольского района Киева 19 ноября она находилась по делам на Воздвиженке. Знаменитость призналась, что впервые оказалась настолько близко к мощному взрыву, из-за которого временно потеряла слух. Кроме того, Екатерина собственными глазами увидела повторный удар по спасателям ГСЧС, которые прибыли ликвидировать последствия атаки.

Ведущая успокоила фанов, что травм она не получила. В то же время Осадчая честно признала, что проигнорировала правила безопасности, и призвала других не повторять ее ошибку.

«Человек, который впервые оказался в эпицентре взрыва. Была по делам на Воздвиженке во время "прилета", совсем рядом. Не будьте мной, не пренебрегайте безопасностью. Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как прилетает по ГСЧС во время работы», — поделилась телеведущая.

Звезда выразила соболезнования близким 26-летнего парня, который погиб в результате этой атаки, и не сдержала эмоций в адрес российских оккупантов.

«Анализируешь, сколько "но" в таких событиях. Не вышла раньше, не села в машину, не прилетело в этот подъезд. От этих прилетов погиб молодой парень. Соболезнования родным. Болота, пусть вам те "шахеды" станут поперек горла. Ненавижу», — написала Осадчая.

Осадчая оказалась в эпицентре прилета в Киеве instagram.com/kosadcha