Певица поделилась новыми подробностями о браке на две страны

Автор: Коваленко Наталья

Певица KOLA поделилась подробностями брака со своим мужем Вячеславом, который родился в Украине, однако много лет живет в Израиле. В новом интервью для oboz.ua звезда сцены рассказала, как им удается сохранять близость на расстоянии.

Из-за плотного рабочего графика в Украине KOLA приезжает к мужу в Израиль примерно раз в три месяца на 10–15 дней. Несмотря на редкие встречи, супруги стараются изучать культуру друг друга. Несколько лет назад они договорились, что певица будет учить иврит, а Вячеслав — совершенствовать украинский. Впрочем, из-за нехватки времени и регулярной практики свободного общения на этих языках пока нет.

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«Мы действительно договаривались об этом. Мне хотелось выучить его язык, а ему — лучше знать украинский. Это для нас важно, ведь мы из разных стран, у нас разный опыт, и мне интересно познавать его мир не только через него самого, но и через язык и культуру. Он и до сих пор занимается с учителем, но часто пропускает занятия, поэтому украинский у него не идеальный. Могу ли я уже сказать, что свободно говорю на иврите? Конечно, нет! У меня было всего около 15 занятий. Это язык, который требует времени и постоянной практики. Да что тут говорить… Чтобы его выучить, мне нужно хотя бы какое-то время пожить в языковой среде, а я приезжаю туда раз в три месяца и максимум на 10–15 дней. Но желание у меня есть», — рассказала KOLA.

Отдельно артистка отметила, что ей близки ценности и атмосфера Израиля, в частности уважение мужчин к женщинам и семье. По словам KOLA, хотя ее муж родом из Украины, жизнь в этой стране сформировала его ментальность, привычки и жизненные установки.

«Мой муж по ментальности настоящий иностранец, хоть и родом из Украины, но все его установки, паттерны, привычки — израильские. И мне это очень нравится. Здесь у мужчин очень большое уважение к женщинам, семейным ценностям и семье. Так что Израиль — классная страна. К сожалению, я провожу здесь всего 20 процентов своего времени в год, поэтому не могу сказать, что мы уже очень тесно познакомились. Но хочу открывать ее для себя и дальше», — добавила KOLA.

Певица также призналась, что хотела бы когда-нибудь записать песню на иврите и мечтает о дуэте с известной израильской исполнительницей Noga Erez, которой когда-то уже писала в соцсетях, но пока не получила ответа.