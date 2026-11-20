Актриса рассказала о пластической операции

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, недавно признавшаяся в маммопластике, раскрыла новые подробности операции во время ток-шоу Watch What Happens Live с ведущим Энди Коэном.

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Разговор о пластике зашел во время обсуждения вирусного скандала с участием звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Хейли Глассман, которой во время драки якобы сломали нос ударом груди. Ведущий спросил Лоуренс, не кажется ли ей эта история загадочной. В ответ актриса приспустила шаль, демонстрируя зону декольте, и с улыбкой заявила, что у нее новые импланты.

На вопрос Энди, соответствует ли ее новый бюст размеру B, звезда уточнила, что выбрала другой вариант, максимально соответствующий ее природным формам до родов.

«Нет, это полный C. Я так думаю! Это тот же размер, который у меня и был. В любом случае, я уже сломала два носа!», — пошутила актриса в прямом эфире.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс и ее муж, арт-директор Кук Марони, воспитывают двух сыновей — 4-летнего Сая и 19-месячного младшего сына. Ранее в интервью изданию The Cut актриса признавалась, что после рождения второго ребенка ее тело уже не восстановилось так быстро, как после первых родов, поэтому она решила сделать подтяжку и коррекцию груди, а в будущем не исключает и подтяжки лица.