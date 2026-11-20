Что тогда случилось с актрисой

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Людмила Загорская в интервью для ютуб-канала журналистки Алины Доротюк поделилась воспоминаниями об Андрее Кузьменко, более известном как Кузьма Скрябин. Звезда рассказала, как певец спас ей жизнь во время съемок во Франции.

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По словам Людмилы, она работала с Кузьмой над проектом «Игры патриотов», съемки которого проходили в городе Серни под Парижем. Актриса была литературным редактором шоу: готовила реплики для ведущего и контролировала их произношение во время подводок.

Загорская рассекретила, что съемки часто длились до 2–3 часов ночи, поэтому на сон оставалось всего несколько часов. Однажды около шести часов утра на съемках возле Триумфальной арки организм актрисы не выдержал от переутомления.

«Кузьма стоит нарядный, читает текст. Я все контролирую и чувствую, что от переутомления у меня начинает темнеть в глазах и я теряю сознание. Кузьма ринулся и просто подхватил меня. Я бы грохнулась прилично. Я ничего не видела, но слышала голос Кузьмы: "У Люси пульса нет. Что делать?". Я думала: "Ну все, умерла". Но как-то меня откачали», — рассказала актриса.

Самым болезненным для Загорской остается воспоминание о разговоре с артистом после завершения съемок, когда они решили задержаться во Франции. Кузьма звал ее в Нормандию, но актриса настаивала на поездке на Лазурный берег — в Канны и Ниццу. Совместное путешествие так и не состоялось, а вскоре музыкант погиб в ДТП.

«Кузьма говорил: "Я поеду в Нормандию. Поехали со мной". А так как мы любители поплавать, я говорила: "Поехали лучше на Лазурный берег, увидим раз в жизни, что такое Канны, Ницца". А он: "Нет-нет. Я буду там устрицы есть". И мы не поехали с ним, а вскоре он погиб. Я так жалею, думаю: "Желание увидеть Канны у меня было сильнее, чем провести вместе время"», — призналась Людмила.