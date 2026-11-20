Медучреждение также объяснило увольнение врача

Автор: Коваленко Наталья

Администрация львовской «Больницы Святой Анны», где певица Ирина Федишин пережила потерю нерожденной дочери на последних неделях беременности, дала официальный комментарий по поводу скандала. В ответ на запрос издания «Фокус» руководство медучреждения объяснило свою позицию относительно обвинений артистки и ее мужа Виталия Човника, возможных судебных исков и увольнения одной из врачей.

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Директор филиала «Больница Святой Анны» КНП «1 ТМО г. Львова» Светлана Гаврилюк подчеркнула, что любая информация об оказании медицинской помощи, включая сам факт обращения пациента, составляет врачебную тайну. Из-за этого медучреждение не имеет законных оснований подтверждать или опровергать обнародованную супругами версию событий и комментировать возможные нарушения внутренних протоколов. В то же время в администрации отметили, что действия персонала осуществляются в соответствии с утвержденными протоколами с учетом собранного анамнеза и предварительного диагноза.

Кроме того, руководство больницы дало четкие ответы по двум ключевым вопросам — потенциальному иску против звездной семьи за публичные обвинения и кадровым изменениям. В медучреждении сообщили, что сейчас судиться с певицей и ее мужем не собираются. Относительно увольнения врача администрация уточнила, что медик прекратила работу не из-за принудительного отстранения, а по собственному желанию.

Напомним, что в октябре Ирина Федишин потеряла нерожденную дочку на 35-й неделе беременности из-за полной отслойки плаценты и внутреннего кровотечения. Жизнь самой артистки удалось спасти во время экстренной операции, однако теперь звезда сцены больше не сможет родить из-за удаления матки.