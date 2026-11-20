Анна Осеола родила актеру первенца

Автор: Коваленко Наталья

Известный американский актер Джон Хэмм и его жена, актриса Анна Осеола, впервые стали родителями. У супругов родился сын. О пополнении в звездной семье сообщило издание People со ссылкой на источники из близкого окружения пары.

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На данный момент представители 55-летней звезды фильма «Топ Ган: Мэверик» и сериала «Безумцы» не раскрывают точного имени малыша и даты его появления на свет. О беременности 38-летней Осеолы стало известно еще в августе 2026 года, а в сентябре пара впервые вышла на красную дорожку церемонии «Эмми», где актриса продемонстрировала округлившийся животик.

По словам инсайдеров, Хэмм чрезвычайно счастлив, спокоен и полностью готов к новой роли.

Джон и Анна познакомились еще в 2015 году на съемочной площадке финального эпизода сериала «Безумцы», где Осеола сыграла эпизодическую роль секретарши. Роман между актерами завязался несколько лет спустя, а в июне 2023-го они сыграли свадьбу в калифорнийском Биг-Суре — именно в той локации, где снимали финал культового сериала.

До отношений с Осеолой актер 18 лет встречался со сценаристкой и актрисой Дженнифер Уэстфелдт, с которой расстался в 2015-м.