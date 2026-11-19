Анна Неплях раскрыла подробности личной жизни с предпринимателем Александром Гудковым.

Анна Неплях – модель, "Мисс Украина Вселенная – 2021" – поделилась подробностями личной жизни, рассказала, за что ценит своего избранника Александра Гудкова, и объяснила, почему считает возраст после 30 лет особым периодом для женщины.

Публичное лицо ответило на вопросы инстаграмщиков в историях. Там она объяснила, как выбрала нынешнего спутника – мужчину, с которым хочет строить отношения.

По словам Анны, Гудков подарил ей чувство домашнего уюта, тепла и защищенности. Рядом с ним она чувствует себя вдохновенной, любимой и желанной. Именно такое отношение со стороны ухажера стало для нее определяющим.

instagram neplyah

instagram neplyah

Отдельно Неплях ответила на вопрос о страхе перед возрастом 35 лет. 32-летняя знаменитость вспомнила, что раньше, еще в двадцатилетнем возрасте, волновалась из-за приближающегося тридцатилетия. Однако после этой даты ее отношение к возрасту полностью изменилось.

Модель объяснила, что с годами стала более уверенной в себе, научилась лучше понимать собственные желания, устанавливать личные границы и определять, на что больше не готова соглашаться. Она также отметила, что сейчас чувствует себя красивее и внутренне сильнее, чем раньше.

Анна призвала женщин не воспринимать возраст как препятствие для счастливой жизни. По ее мнению, гораздо важнее сохранять интерес к миру, заботиться о себе и ценить собственный опыт. В качестве примеров она вспомнила Лорен Санчес, которая вышла замуж за Джеффа Безоса после 50 лет, а также моделей Victoria's Secret, которые и у 45 превосходно выглядят на подиуме.

instagram neplyah

Еще Неплях поделилась рекомендациями для девушек, которым сейчас около 20 лет. Она посоветовала постоянно учиться, интересоваться литературой, при необходимости обращаться к психотерапевту и не бояться пробовать себя в разных профессиях. Анна подчеркнула, что начать жизнь с нового листа можно в любом возрасте.

instagram neplyah

Модель призвала не держаться за людей, вещи или занятия, которые больше не доставляют радости. Она считает, что не стоит отказываться от собственных желаний из-за страха осуждения или сомнения окружающих. Неплях также посоветовала не сравнивать свои достижения с чужими, ведь каждый человек имеет свой путь.

Говоря о заботе о внешности, знаменитость отметила важность правильных приоритетов. В частности, она рекомендовала сначала уделять внимание здоровью зубов и волос, а уже потом сосредотачиваться на косметических процедурах, стрижках и покраске.