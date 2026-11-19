Даша Майорова провела экскурсию по обители на 80 квадратов.

Даша Майорова показала свое теперешнее жилье площадью 80 квадратных метров и рассказала, за сколько его снимает. Также она показала дорогую вещь в своем доме.

Читай также: Жураковская переехала из собственной квартиры в Киеве в арендованную

Артистку посетила ведущая Алина Пухальская. В ходе осмотра обители выяснилось, что ежемесячная аренда квартиры обходится Майоровой в 1600 долларов, что после конвертации в гривне составляет более 72 тысяч.

Среди самых дорогих вещей в доме певица назвала профессиональный микрофон, который использует для записи музыки. Его ориентировочная цена достигает 150 тысяч гривен.

Во время экскурсии ведущая также уделила внимание кухне. Она осмотрела холодильник артистки и поинтересовалась, что та хранит в кухонных ящиках.

Читай также: Kishe сдал в аренду свою квартиру – и ее разгромили подростки

В гостиной Майорова продемонстрировала собственные коллекции кукол и виниловых пластинок. А уже в спальне разговор женщин сместился к личным темам. Также барышни осмотрели ванную.