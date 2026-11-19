Майорова показала свое жилье за 70 тыс. грн в месяц
Даша Майорова провела экскурсию по обители на 80 квадратов.
Даша Майорова показала свое теперешнее жилье площадью 80 квадратных метров и рассказала, за сколько его снимает. Также она показала дорогую вещь в своем доме.
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Артистку посетила ведущая Алина Пухальская. В ходе осмотра обители выяснилось, что ежемесячная аренда квартиры обходится Майоровой в 1600 долларов, что после конвертации в гривне составляет более 72 тысяч.
Среди самых дорогих вещей в доме певица назвала профессиональный микрофон, который использует для записи музыки. Его ориентировочная цена достигает 150 тысяч гривен.
Во время экскурсии ведущая также уделила внимание кухне. Она осмотрела холодильник артистки и поинтересовалась, что та хранит в кухонных ящиках.
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В гостиной Майорова продемонстрировала собственные коллекции кукол и виниловых пластинок. А уже в спальне разговор женщин сместился к личным темам. Также барышни осмотрели ванную.