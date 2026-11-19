Никитюк показала себя маленькой возле бабушки и вспомнила о странном совпадении
Ведущая поделилась воспоминанием с детства
Никитюк показала себя маленькой возле бабушки и вспомнила о странном совпадении instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в инстаграм-сториз архивным фото из детства. На редком кадре маленькая Леся позировала вместе с близкой родственницей. Будущая звезда сидела в белом платье с игрушкой рядом с бабушкой в платке и платье с мелким узором.
Читай также: Участница «Холостяка-14» Ирина Пономаренко намекнула на новые отношенияВедущая обратила внимание на интересную деталь в кадре. Никитюк вспомнила, что на заднем плане можно увидеть обои, на которых изображен пляж Мадагаскара. Телезвезда отметила, что в 25-летнем возрасте по странному стечению обстоятельств посетила эту островную страну.
«Я и бабушка Надя! Позади меня фотообои, на которых изображен пляж Мадагаскара. Удивительно, но в 25 лет я реально туда попала», — рассказала она подписчикам.
Леся Никитюк в детстве instagram.com/lesia_nikituk