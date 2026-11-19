Ведущая поделилась воспоминанием с детства

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в инстаграм-сториз архивным фото из детства. На редком кадре маленькая Леся позировала вместе с близкой родственницей. Будущая звезда сидела в белом платье с игрушкой рядом с бабушкой в платке и платье с мелким узором.

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Ведущая обратила внимание на интересную деталь в кадре. Никитюк вспомнила, что на заднем плане можно увидеть обои, на которых изображен пляж Мадагаскара. Телезвезда отметила, что в 25-летнем возрасте по странному стечению обстоятельств посетила эту островную страну.

«Я и бабушка Надя! Позади меня фотообои, на которых изображен пляж Мадагаскара. Удивительно, но в 25 лет я реально туда попала», — рассказала она подписчикам.