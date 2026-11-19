Модель показала таинственного избранника

Автор: Коваленко Наталья

Модель та блогерка Ірина Пономаренко натякнула, що знайшла нове кохання. Учасниця 14-го сезону шоу «Холостяк» опублікувала кадри з таємничим чоловіком, але його імені та обличчя поки що не розкрила.

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У своєму тіктоці Пономаренко виклала короткий ролик з фото, де ймовірний бойфренд тримає її на руках, поки вона обіймає його за плечі.

Ирина Пономаренко намекнула на новые отношения tiktok.com/@ponomarenko.i

Крім того, в інстаграм-сторіз Ірина поділилася знімком, де видно чоловічі руки з татуюваннями на кухні під час приготування однієї зі страв. До знімка дівчина прикріпила коментар підписниці «Прикольно коли є кому готувати» і лаконічно відповіла: «Прикольно». Водночас блогерка прямо не підтвердила новий роман.

Ирина Пономаренко намекнула на новые отношения instagram.com/irochka_ponomarenko

Нагадаємо, що Ірина Пономаренко дійшла до трійки 14-го сезону «Холостяка», головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк. У серпні дівчина зізнавалася, що ходить на побачення, але тоді її серце залишалося вільним.