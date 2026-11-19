Солистка KAZKA рассекретила, на что использовала почти все сбережения

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская певица Александра Зарицкая рассказала, на что потратила в этом году почти все свои финансовые накопления. В интервью программе «Наедине с Гламуром» фронтвумен группы KAZKA призналась, что вложила средства в полную автономность собственного частного дома, чтобы больше не зависеть от отключений электроэнергии.

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По словам певицы, в прошлом году во время отключений в ее жилище температура падала до 7–8 градусов. Чтобы избежать повторения ситуации или ее ухудшения, Зарицкая оборудовала дом инверторами, аккумуляторами и необходимыми системами.

«Мы живем в частном доме, и было 7–8 градусов. Было очень холодно. Поэтому в этом году мы решили гулять на все деньги. Живем один раз. Мой дом сейчас полностью автономен, потому что в прошлом году я потратила почти все свои накопления на то, чтобы сделать его с инверторами, аккумуляторами и всей этой историей. И сейчас, к счастью, я даже не ощущаю отключений света», — поделилась исполнительница.