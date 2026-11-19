Алина Гросу ответила на вопросы о себе и семье прямо на улице Львова.

Алина Гросу рассказала о расходах на одежду и аксессуары. Исполнительница стала героиней программы Николаса Кармы, который традиционно интересуется у прохожих ценой их образов. Встреча прошла во Львове. Видео разговора опубликовано в инстаграме.

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Во время интервью Гросу сказала, что самой дорогой вещью в ее образе была шуба от Naked Wolf, стоимость которой составляет 340 долларов. Платье певица оценила примерно в 30 долларов, предположив, что оно принадлежит к турецкому сегменту люксового кутюра. Сумочка бренда Steve Madden, по словам Алины, стоила около двух тысяч гривен.

Артистка добавила, что обычно дорогие подарки ей преподносит супруг. Блондинка рассказала о финансовых вопросах в семье и отметила, что их бюджет, скорее всего, общий. По словам Алины, она частично пользуется средствами мужа, а частично – собственными.

Отдельно Гросу прокомментировала слухи о значительном достатке своей семьи. Певица объяснила, что ее родители заняты предпринимательской деятельностью, связанной с производством яиц. Исполнительница подчеркнула, что несмотря на распространенные представления о больших семейных состояниях, самолетов у них нет. Также исполнительница поблагодарила родителей за то, что дома всегда есть яйца, которые она очень любит.

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В сети длительное время обсуждают супруга певицы. Предполагается, что им может быть российский актер Роман Полянский, однако сама артистка эти сообщения не подтверждала и не опровергала.