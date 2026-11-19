Также Юлия Сахневич призналась, планирует ли с певцом второго ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Жена Позитива объяснила, почему они до сих пор не окрестили почти двухлетнюю дочь nstagram.com/juli_sakhnevych

Жена украинского певца Позитива Юлия Сахневич поделилась новыми подробностями их семейной жизни. В интервью программе «Наедине с гламуром» танцовщица рассекретила, что их дочь Мария, которая 27 декабря отпразднует 2-летие, еще не прошла обряд крещения.

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По словам Сахневич, причина в том, что из-за сложного рабочего графика у нее и Позитива просто не хватило времени на полноценную организацию важного события. В то же время отказываться от обряда супруги не собираются.

«Нет, еще не крестили, потому что, к сожалению, из-за насыщенного рабочего графика у нас не было времени это сделать. Но это еще все впереди», — заверила Сахневич.

Кроме этого, Юлия Сахневич призналась, что задумывается о втором ребенке, однако вместе с мужем пока откладывает беременность на будущее.

«В будущем задумываемся об этом. И даже был момент, когда мы поехали к врачу, сидишь под кабинетом, видишь этих крошечных малышей и думаешь: "Ой, как быстро это время прошло. Она же была такая кроха". Хотелось бы снова так, чтобы на ручках была. То есть есть эти классные ощущения, которые очень мимолетны, и хотелось бы их вернуть. Но сейчас такой насыщенный период в работе, что пока что это мечта на будущее — мечта на лучшие, тихие времена», — поделилась Юлия.