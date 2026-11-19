Экс-участница «ВИА Гры» запостила снимок из киевской клиники

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Миша Романова показала подписчикам, как для нее прошла первая половина ноября. На своей странице в инстаграме бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала подборку кадров, среди которых появились несколько фото из больницы.

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Миша сообщила, что перенесла операцию, и показалась с катетером в руке в больничной палате Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины. Причину хирургического вмешательства и другие подробности лечения Романова раскрывать не стала.

На других ноябрьских фото певица была снята во время выступлений на сцене, держала на руках новорожденную дочь Анастасии Кожевниковой, хвасталась букетами цветов и новым маникюром.

Миша Романова перенесла операцию instagram.com/misharomanova

«Ноябрь еще даже не закончился, а у меня уже ощущение, будто я прожила маленькую отдельную жизнь. Успела выйти на сцену, побывать на важных встречах, сделать операцию (да, в моем графике нашлось место даже для такого пункта), пройти настоящий марафон бьюти-процедур, увидеть дорогих сердцу людей, наконец познакомиться с маленькой принцессой — доченькой моей подруги, встретиться с друзьями и почувствовать столько тепла, нежности и заботы от любимого человека. И среди всего этого бешеного ритма в очередной раз поняла, как же сильно я люблю Киев», — поделилась Романова.