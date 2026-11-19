Елена Мозговая когда-то пригласила Софию Ротару на важный концерт, но сын артистки Руслан Евдокименко отклонил предложение.

Елена Мозговая объяснила, почему больше не приглашает Софию Ротару на свои концерты. Украинский продюсер регулярно проводит музыкальные мероприятия с участием украинских исполнителей. Как она рассказала в интервью, в свое время среди приглашенных артистов могла оказаться и София Ротару. Однако случай отбил у нее желание предлагать сотрудничество.

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Елена вспомнила, что после смерти отца, композитора Николая Мозгового, обратилась к семье Ротару с приглашением выступить на вечере его памяти. Все вопросы она обсуждала с сыном певицы Русланом Евдокименко, который представлял интересы матери. Однако услышала отказ.

По словам Елены, ответ семьи был вежливым, но после этого она решил больше не обращаться к ним с подобными предложениями. Свою позицию продюсер объяснила высказыванием о том, что Дон Корлеоне дважды никого не просит.

В последнее время 79-летняя София Ротару ведет довольно закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Во время полномасштабной войны певица изредка публикует сообщения, посвященные российскому террору, а также делится материалами по поводу важных семейных дат.

Из-за длительного отсутствия артистки в публичном пространстве возникли предположения, что она могла покинуть Украину. Но сестра исполнительницы Аурика Ротару опровергла такие слухи. По ее информации, София Михайловна проживает в собственном доме недалеко от Киева.

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Пребывание певицы в Украине подтвердил продюсер и концертный организатор Сергей Перман. Летом 2026 года он посетил Ротару и опубликовал в соцсети фотографию с подписью, в которой указал дату встречи – 24 августа 2026 года – и Киев как ее место. После этой публикации поклонники начали обсуждать вероятное возвращение артистки к концертной деятельности. В то же время сама Ротару пока не раскрывала, планирует ли она снова выходить на сцену.