У певицы спросили, почему после развода она все еще без пары

Автор: Коваленко Наталья

Українська співачка та блогерка Санта Дімопулос відповіла в інстаграм-сторіз на провокаційне запитання підписника про те, чому вона досі «на ринку наречених». Колишня учасниця «ВІА Гри» зазначила, що запитання поставив чоловік, і пояснила своє ставлення до знайомств, близькості та серйозних стосунків після розлучення з Ігорем Кучеренком у 2024 році.

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Дімопулос заявила, що не вважає себе товаром, а стосунки — угодою. За її словами, їй ближча зустріч двох людей, які бачать одне в одному цінність і обирають бути поруч усвідомлено, а не тому, що поки не знайшлося когось кращого. Санта наголосила, що справжня близькість вимагає емоційної доступності, чесності, вразливості та готовності брати зобов'язання.

«По-перше, я не товар, щоб перебувати на якомусь ринку. І стосунки для мене не угода. Мені ближча ідея зустрічі двох людей, які бачать одне в одному цінність і обирають бути поруч не тому, що поки не знайшлося когось кращого. Зараз знайомитися, отримувати увагу та створювати ілюзію близькості стало дуже легко. Але сама близькість вимагає зовсім іншого: емоційної доступності, чесності, вразливості, готовності брати на себе зобов'язання. Багато хто хоче почуттів і тяжіння, але залишає собі відкритими всі виходи. Весь час здається, що десь є варіант кращий, цікавіший, зручніший. І в цій гонитві легко не помітити по-справжньому цінне просто перед собою», — написала вона.

Також артистка підкреслила, що не хоче поверхневих стосунків без відповідальності. Дімопулос додала, що в неї двоє дітей і насичене життя, в якому немає порожнечі, яку потрібно терміново кимось заповнювати, а рішення про те, кого впускати у своє життя, вона ухвалює сама.

«По-друге, я не хочу стосунків, у яких ковзають по поверхні. Такі собі демоверсії, коли тяжіння є, а ось присутність і відповідальність — опціонально. Я вже була заміжня 11 років, тому пробну версію без commitment, мабуть, пропущу. У мене двоє чудових дітей, насичене життя і немає порожнечі, яку потрібно терміново кимось заповнити. Я сама вирішую, кого впустити у своє життя», — відповіла Санта.

Санта Димопулос ответила на вопрос о личной жизни instagram.com/santadimopulos