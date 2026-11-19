Певица устроила смелую съемку для культового бренда

Автор: Коваленко Наталья

Рианна снялась обнаженной с годовалой дочерью в фотосессии Dior instagram.com/badgalriri

Всемирно известная исполнительница Рианна снялась в новой рекламной кампании культовой сумки Lady Dior на 2027 год вместе со своей годовалой дочерью Роки Айриш.

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На первой части кадров звездная мама с ребенком позируют в парных образах: Рианна одета в черную кожаную куртку оверсайз поверх бордового платья-комбинации, а маленькая Роки — в миниатюрную копию такой же куртки.

В другом видео полностью обнаженная Рианна держит на руках ребенка, прикрываясь лишь стеганой сумкой Lady Dior.

Стоит отметить, что Роки за первый год жизни успела сняться для бренда своей мамы Savage X Fenty и появиться на обложке W Magazine.

Кроме дочери, Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky воспитывают двух старших сыновей — четырехлетнего Ризу и трехлетнего Райота.