Рианна снялась обнаженной с годовалой дочерью в фотосессии Dior
Певица устроила смелую съемку для культового бренда
Рианна снялась обнаженной с годовалой дочерью в фотосессии Dior instagram.com/badgalriri
Всемирно известная исполнительница Рианна снялась в новой рекламной кампании культовой сумки Lady Dior на 2027 год вместе со своей годовалой дочерью Роки Айриш.
Читай также: Звезда Marvel Флоренс Пью жестко ответила на слухи о пластике и «Оземпике»На первой части кадров звездная мама с ребенком позируют в парных образах: Рианна одета в черную кожаную куртку оверсайз поверх бордового платья-комбинации, а маленькая Роки — в миниатюрную копию такой же куртки.
В другом видео полностью обнаженная Рианна держит на руках ребенка, прикрываясь лишь стеганой сумкой Lady Dior.
Стоит отметить, что Роки за первый год жизни успела сняться для бренда своей мамы Savage X Fenty и появиться на обложке W Magazine.
Кроме дочери, Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky воспитывают двух старших сыновей — четырехлетнего Ризу и трехлетнего Райота.