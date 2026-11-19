Актриса объяснила, почему изменилась ее внешность

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Флоренс Пью публично обратилась к пользователям сети и СМИ, которые массово обсуждали ее внешность и приписывали пластику. Звезда «Дюны» и исполнительница роли Елены Беловой в киновселенной Marvel ответила на вирусное видео в инстаграме Evie Magazine, где журналистки сравнили ее фото 2024 года со свежим выходом на церемонии Governors Awards в ноябре 2026-го и намекнули, что она якобы «стала жертвой голливудской войны с круглыми лицами».

Читай также: Виктория Булитко показала кадры с новой фотосессии с женихом

Сначала Флоренс оставила лаконичный комментарий под скандальным роликом, напомнив, что возрастные изменения являются естественным процессом. «Мне исполнилось 30. Я женщина. Тела и лица меняются. Все не настолько глубоко. Тот факт, что люди не могут отличить возрастные изменения от хирургии, тревожит. К сожалению, детская припухлость не длится вечно», — написала Пью.

Комментарий Флоренс Пью

Впоследствии актриса в своем профиле опубликовала длинное и эмоциональное заявление. Она отметила, что в сети ей одновременно приписали блефаропластику, удаление комков Биша, липосакцию лица, филлеры, ринопластику, коррекцию подбородка и употребление препарата «Оземпик». Звезда категорически опровергла все эти предположения.

«Я никогда не употребляла "Оземпик". Я никогда не делала никакой пластики лица. И никогда не говорите, что я переделала нос — у меня всегда был этот красивый трамплинчик, даже в детстве!», — заявила актриса.

Флоренс объяснила, что ее внешность изменилась исключительно благодаря работе над ментальным и физическим здоровьем. По словам актрисы, старые фото, с которыми ее сейчас сравнивают, были сделаны в период сильного истощения, когда она не заботилась о себе. С тех пор она изменила отношение к алкоголю, наладила сон и регулярное питание, а также сосредоточилась на силовых тренировках.

Звезда призналась, что потеряла лишь около одного килограмма веса, ведь ее главной целью с тренером было наращивание мышц. Сегодня Пью уже может подтянуться шесть раз и поднять штангу весом 110 килограммов. Актриса также призвала людей быть добрее друг к другу и напомнила, что ранее даже судилась с изданиями, которые публиковали фейковые сгенерированные изображения, якобы она делает инъекции красоты.